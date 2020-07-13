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Литва обзавелась современными системами ПВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что после получения Вильнюсом купленных у Норвегии передвижных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) средней дальности NASAMS «оборона страны вышла на новый, более высокий уровень», пишет Delfi.lt.

«Это увеличивает наши возможности в сфере противовоздушной обороны. До сей поры мы имели возможность обороняться только от воздушных судов, идущих на низких высотах, до 5 километров. Теперь мы уже можем смотреть на высоту до 10 километров и немного выше. Дальность выстрела тоже становится больше. Все системы будут интегрированы с другими системами обороны — центрами управления огнем, системами передачи связи», — сказал главком литовской армии.

По его словам, такой «щит» сейчас позволяет покрыть отрезок от Вильнюса до Каунаса, а со временем эти системы будут интегрированы в единую систему ПВО НАТО. По словам Рупшиса, это первый этап развития систем ПВО средней дальности, следующий намечен после 2030 года.

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Страны
Литва
Норвегия
Продукция
NASAMS
Проекты
NATO
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