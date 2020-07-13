Войти
Газета.ru

Стрельба на границе: Баку и Ереван обвиняют друг друга

130
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение, есть жертвы

На границе Армении и Азербайджана произошло боевое столкновение. При этом министерства обороны обеих стран обвиняют друг друга и рассказывают разные версии случившегося. По версии Баку, армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана. В Ереване же уверены, что напал противник, перед этим попытавшись нарушить границу.

Азербайджан и Армения выдвинули взаимные обвинения об обстреле в районе границы между странами на участке, проходящем через Товузский район.

"Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок", - отмечает минобороны Азербайджана.

В свою очередь министерство обороны Армении обвинило азербайджанских военных в попытке проникнуть на территорию страны. "Сегодня в 12:30 [11:30 мск] азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш», - отмечает армянская сторона.

В ведомстве добавили, что армянские военные сделали предупреждение нарушителям, после чего те, «оставив машину, вернулись на свои позиции». «После этого военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу", - утверждают в Армении.

Но у азербайджанцев своя версия произошедшего. "Подразделения ВС Армении предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы двух стран, использовав артиллерию. В результате принятых адекватных мер противник, неся потери, был отброшен назад», - рассказали в министерстве.

По данным чиновников, в результате столкновения «погибли двое военнослужащих азербайджанской армии, пятеро ранены". В оборонном ведомстве Армении сообщили, что «со стороны армянских ВС потерь нет».

В армянских СМИ после происшествия якобы распространилась информация о том, что воинские подразделения Армении захватили позиции азербайджанских ВС. Но глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, опроверг эти сообщения, отметив, что военные Азербайджана сохраняют контроль над своими территориями.

"Попытки подразделений вооруженных сил Армении захватить позиции азербайджанской армии были решительно пресечены, и никакой потери территории не произошло. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск", - приводит его слова «Sputnik. Азербайджан».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возник в феврале 1988 года из-за Нагорного Карабаха. Тогда эта автономная область объявила, что собирается выйти из состава Азербайджанской ССР.

В 1992-1994 годах прошли боевые столкновения, в результате которых Азербайджан лишился контроля над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года Минская группа ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией - ведет переговоры по мирному урегулированию этого конфликта.

Двумя неделями ранее главы МИД Азербайджана и Армении договорились провести в июле очередные переговоры по Карабаху в формате видеоконференции.

"Тридцатого июня министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились на видеоконференции с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. В ходе часовой видеоконференции стороны обсудили текущее состояние урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В заявлении также говорилось о том, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров поднимал вопрос о "незаконной" деятельности, осуществляемой Арменией на "оккупированных" территориях Азербайджана. Он также утверждал, что агрессивную риторику в регионе «разожгли провокационные действия Армении».

В итоге стороны договорились провести в июле видеоконференцию при участии Минской группы.

Но азербайджанский президент Ильхам Алиев в начале июля заявил, что эти видеоконференции «не имеют значения», а сам «переговорный процесс не ведется». «Это только лишь означает, что минская группа ОБСЕ находится в действии. Хорошо, до каких пор? Быть в действии не означает быть действенным", - отметил Алиев в интервью местным журналистам.


Ангелина Мильченко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
США
Франция
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
14.09.2016
Джеймс Уорлик: CША поставляют Азербайджану и Армении оборонительное оружие в ограниченном количестве
13.03.2015
Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы сотрудничества в оборонпроме
27.06.2012
Азербайджан усиливает военную мощь — Алиев
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 02:47
  • 158
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года