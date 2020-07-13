Hyundai отправила первую партию водородных грузовиков в Швейцарию

На дорогах Швейцарии появятся первые в мире серийные грузовики на водородных топливных элементах. Партия из 10 машин Hyundai Xcient Fuel Cell уже погружена на корабль в Южной Корее и вскоре прибудет в порт Базеля. Это первая партия из 1600 заказанных для европейского концерна H2 Energy водородных грузовиков. Проблема только одна — в Швейцарии пока вообще нет водородных заправок.

Грузовики Hyundai Xcient оснащены системой водородных топливных элементов мощностью 190 кВт. Внутри грузовиков установлены резервуары на 32 кг водорода, которые обеспечивают запас хода около 400 км. При этом заправка одного грузовика занимает не более 20 минут, сообщает New Atlas.

Грузовики были заказаны энергетической компанией H2 Energy и операторами заправочных станций. Представители H2 Energy считают, что Hyundai Xcient быстро себя окупят и сыграют большую роль в плане снижения выбросов углерода. Машины будут введены в эксплуатацию сразу после прибытия. Автопроизводитель отправит еще 40 грузовиков до конца этого года.

«Топливные элементы Xcient — это наша реальность, а не просто зарисовка на будущее. Одновременно с запуском этого инновационного грузовика, Hyundai открывает новую веху в истории коммерческих автомобилей и развитии водородного общества», — заявил Ин Чол Ли, исполнительный вице-президент Hyundai Motor.

Проблема в том, что в Швейцарии практически нет станций для заправки новых грузовиков. Ассоциация H2 Mobility рассчитывает установить шесть заправок в разных точках страны до конца 2020 года, а пока правительство переоборудует несколько складов для производства водорода в разных частых страны. Учитывая небольшую территорию Швейцарии, грузовики смогут доставить товар в любую точку страны и вернуться обратно для дозаправки.

Первая партия только часть крупной сделки между Hyundai и H2 Energy. Еще в 2018 году компании договорились о поставке 1000 водородных грузовиков, сейчас эта цифра выросла уже до 1600 машин со сроком доставки их в Европу до 2025 года.

Что касается легковых автомобилей, то водородный Hyundai Nexo не пользуется большим спросом спустя два года после анонса. Критики считают, что рынок водорода попал в логический тупик. Нехватка водородных заправок «убивает» спрос потенциальных покупателей, а автопроизводители не готовы развивать инфраструктуру во всем мире в отсутствии достаточного спроса. Решение может предоставить только государство, заинтересованное в субсидиях для зеленого транспорта, и Швейцария скорее редкое исключение, чем правило.

Степан Икаев