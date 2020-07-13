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Военное обозрение

На границе Армении и Азербайджана произошло боестолкновение

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженное столкновение произошло около полудня на армяно-азербайджанской границе, сообщается о погибших и раненных. Каждая из сторон обвиняет другую в эскалации вооруженного конфликта.

По версии азербайджанской стороны, подразделения армянских вооруженных сил подвергли артиллерийскому обстрелу позиции азербайджанской армии, после чего на данном участке вспыхнул бой, в ходе которого армянские военнослужащие отступили. Сообщается о потерях с обеих сторон.

(...)подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон. В настоящее время идут бои на этом направлении. (...) В результате боев азербайджанская сторона потеряла двоих военнослужащих, пятеро ранены. В результате адекватных мер противник понес потери и отступил

- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, армянская сторона обвинила азербайджанских военных в попытке нарушить государственную границу. По версии Еревана, военнослужащие азербайджанской армии на автомобиле УАЗ пытались нарушить госграницу, но после отступления подвергли позиции вооруженных сил Армении артиллерийскому обстрелу. При этом утверждается, что потери имеются только со стороны вооруженных сил Азербайджана, потерь со стороны армянской армии нет.

Сегодня в 12.30 азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш. После предупреждений армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив машину, вернулись на свои позиции. После этого военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу

- говорится в сообщении Минобороны Армении.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже длительное время из-за спорных территорий Нагорного Карабаха. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что с Арменией нужно говорить "только на языке силы".

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Страны
Азербайджан
Армения
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