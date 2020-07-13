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Интерфакс-АВН

В Ереване заявляют о попытке нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении

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Военнослужащие Вооруженных сил Армении
Военнослужащие Вооруженных сил Армении во время военного парада.
Источник изображения: © Фотохост-агентство

Обе стороны понесли потери, сообщают в Баку; в Ереване утверждают о потерях только со стороны противника

Ереван/Баку. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Азербайджана днём в воскресенье предприняли попытку нарушения государственной границы Армении на Тавушском направлении, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Сегодня в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе", - сказала Степанян.

По ее словам, с армянской стороны потерь нет.

Со своей стороны в пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили о нарушении армянской стороной режима прекращения огня, отмечают, что обе стороны понесли потери.

"Подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок", - отмечается в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Обе стороны, утверждают в Минобороны республики, понесли потери.

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Страны
Азербайджан
Армения
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