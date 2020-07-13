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Известия.ru

SpaceХ не смогла отправить спутники на орбиту

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SpaceХ уже в который раз не смогла отправить спутники на орбиту. Старт вновь отложили из-за капризов погоды: на мысе Канаверал сильный ветер и дождь. Пятая попытка должна была состояться в субботу, 11 июля.

SpaceХ уже в который раз не смогла отправить спутники на орбиту. Старт вновь отложили из-за капризов погоды: на мысе Канаверал сильный ветер и дождь. Пятая попытка должна была состояться в субботу, 11 июля.

Планировалось, что Falcon 9 доставит в космос 57 мини-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия 5G. На борту также находятся аппараты зондирования, предназначенные для съемки Земли с разрешением около 1 м.

Дата следующего запуска пока что не определена.

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