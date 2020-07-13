Политолог об СНВ-3: мир рискует вернуться к ситуации конца XIX века

Судьба договора СНВ-3 предрешена, США, судя по всему, уже решили не продлевать этот договор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов отметил, что Вашингтон намеренно разрушает международную систему договоренностей.
Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) определена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено", – сказал Лавров.
США считают необходимым включить в разговор новейшие российские вооружения, что, "по большому счету, означает стучаться в открытую дверь", подчеркнул министр.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил о намерении его продлевать.
Американский лидер Дональд Трамп говорил о желании выработать новый трехсторонний документ между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли. Москва, в свою очередь, выступает за пролонгирование без предварительных условий.
В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что США намеренно и последовательно разрушают международную систему договоренностей.
По его мнению, необходимо будет выстраивать новую систему международных отношений.
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