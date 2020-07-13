Политолог об СНВ-3: мир рискует вернуться к ситуации конца XIX века

Судьба договора СНВ-3 предрешена, США, судя по всему, уже решили не продлевать этот договор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов отметил, что Вашингтон намеренно разрушает международную систему договоренностей.

Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) определена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено", – сказал Лавров.

США считают необходимым включить в разговор новейшие российские вооружения, что, "по большому счету, означает стучаться в открытую дверь", подчеркнул министр.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил о намерении его продлевать.

Американский лидер Дональд Трамп говорил о желании выработать новый трехсторонний документ между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли. Москва, в свою очередь, выступает за пролонгирование без предварительных условий.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что США намеренно и последовательно разрушают международную систему договоренностей.

"В чем Трамп последователен, так это в разрушении системы договоренностей – он денонсирует один договор за другим. Судьба договора СНВ-3, как мне кажется, тоже предрешена. Власти США не хотят быть связаны в своих действиях никакими соглашениями. Они считают, что должны действовать только те договоренности, которые предполагают выгоду для Соединенных Штатов, а отнюдь не для тех, с кем они договариваются. Идея подключения к этому договору Пекина с самого начала была обречена на провал. Китайцы ответили, мол, сократите количество ядерных вооружений США до уровня Китая, тогда можно разговаривать, или Китай поднимет свой уровень вооружений до уровня США", – сказал Юрий Светов.

По его мнению, необходимо будет выстраивать новую систему международных отношений.

"Мы должны быть готовы к тому, что мир возвращается к ситуации конца XIX века, когда были договоренности между странами, а не многосторонние соглашения, на которых держалась система международной безопасности почти весь XX век. Видимо, пришло время разрушения этой системы и выстраивание какой-то иной системы международных отношений", – отметил Юрий Светов.

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