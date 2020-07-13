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РИА Новости

В Госдепе рассказали, когда может быть заключен новый договор СНВ

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между США, Россией и, возможно, Китаем может быть заключен не ранее, чем через 5-10 лет, считает бывший помощник госсекретаря Фрэнк Роуз.

Ранее на этой неделе в МИД КНР заявили, что страна готова присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, но только если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая. В ответ в госдепартаменте США заявили, что приветствуют готовность КНР к переговорам и пригласят китайскую делегацию на консультации с РФ в Вене по этому вопросу.

В Пекине на это напомнили, что против трехсторонних переговоров. Там призвали США продлить ДСНВ с Россией и сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы "создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению".

"Я не из тех людей, которые говорят, что после продления ДСНВ волшебным образом в одночасье появится новая структура (договор – ред.). Нам очень повезет, если мы сможем получить что-то через пять или десять лет. Это очень, очень трудно, и это требует серьезности (в достижении) цели и гибкости, и я не уверен, есть ли они сейчас (у участников переговоров)", - сказал Роуз в беседе с РИА Новости.

Как и ряд других бывших чиновников администрации президента Барака Обамы Роуз уверен, что продление еще на 5 лет заключенного в 2010 году ДСНВ необходимо для выработки нового соглашения, которое бы учитывало новые реалии, в первую очередь фактор Китая.

"Это поворотная точка…. Но есть много трудных решений, которые нужно принять. Есть много проблем с проверкой (выполнения договора), особенно когда вы начинаете говорить о проверке нестратегического ядерного потенциала. Это и проблема противоракетной обороны. Как вы знаете, и Россия, и Китай потребовали неких ограничений на будущее американской ПРО. И американские администрации от обеих партий отказались принять какие-либо ограничения относительно возможностей нашей противоракетной обороны", - напомнил эксперт.

По его мнению, работа по включению Китая в новый договор станет "самым сложным, что когда-либо делалось в области контроля над вооружениями".

Также Роуз прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который накануне заявил, что, "судя по всему, решение не продлевать этот договор (СНВ-3) в США уже принято".

"Я надеюсь, что они продлят договор, потому что это в интересах США и наших союзников, но это пока неясно. Как вы знаете, президент поднял ряд вопросов по поводу договора СНВ и того, почему они не могут продлить действующий договор. Я думаю, что это возможно (отказ продлевать – ред.). Но опять же, исходя из того, что я видел в публичных заявлениях и беседах с чиновниками администрации Трампа, решение о продлении договора еще не принято", - сказал эксперт.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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