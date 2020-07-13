Войти
РИА Новости

Опубликовано видео ракетных стрельб "Петра Великого" в Баренцевом море

131
0
0

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.

На видео показан запуск противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Вулкан" с борта тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Этот крейсер ввели в строй в 1998 году. Судно предназначено для уничтожения авианосных соединений противника. Корабль оснащен ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".

Ядерная энергетическая установка крейсера позволяет ему развивать скорость в 32 узла (60 километров в час) и рассчитана на эксплуатацию в течение 50 лет. Для сравнения: крейсер "Петр Великий" способен обеспечить электричеством и теплом город на 150-200 тысяч жителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гранит
Пётр Великий
С-300
С-300Ф
Проекты
Военные учения
СФ
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
10.02.2020
Асимметричный флот
18.09.2019
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"
30.04.2019
Ядерный "Орлан": на что способны самые крупные ударные крейсеры в мире
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
26.09.2011
ВМФ России: Кого пугаем «Орланами»?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 02:41
  • 157
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года