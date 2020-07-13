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Военное обозрение

В составе ВМФ РФ могут оказаться и «Адмирал Кузнецов», и авианосец проекта 23000 «Шторм» с ЗРК С-500

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Источник изображения: topwar.ru

В конце июня в результате закрытого конкурса Объединенная судостроительная компания (ОСК) выбрала подрядчика на строительство сухого дока, на котором будет проходить ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». По информации гендиректора ОСК Алексея Рахманова, им стала фирма «Оргэнергострой».

Подрядчик начал работы в Мурманске и пообещал, что к лету 2021 года боевой корабль можно заводить в док.

Глава ОСК заявил, что ремонтные работы на «"Кузнецове" идут по графику, и что после ремонта над авианесущим крейсером черного дыма не будет":

Думаю, что дымить не будет.

Помимо этого, ранее был проведен тендер, чтобы определить исполнителя ремонтных работ. В нем приняла участие единственная компания, которой и поручили проведение ремонта. Стоимость контракта составила 251,4 миллиона рублей. Подрядчику придется очистить и покрасить надстройку, а также отремонтировать корпусные надстройки.

Значительный ущерб понес корабль после пожара, который произошел в декабре прошлого года в ходе ремонта. Когда проводились сварочные работы, искра попала в трюм, где было разлито горючее. В результате погибло два человека и еще 14 пострадали. Возгорание тушили почти сутки.

Ремонт авианосца начался в 2017 году, по завершении сирийского похода «Кузнецова». Было решено провести ремонтные работы и модернизацию. Этим занялся Центр судостроения «Звездочка». Была запланирована установка на корабль новых систем ПВО, замена энергетического оборудование, оснащение авианосца новыми котлами и насосами. Помимо этого, предусмотрена модернизация систем, обеспечивающих полеты авиации.

Чем больше времени ремонтируется (модернизируется) единственный авианосец ВМФ России, тем больше вопросов появляется в экспертной среде о том, насколько именно этот боевой корабль способен защищать интересы России в мировом океане? Вопросы связаны ещё и с заявлениями о том, что в России может быть построен перспективный авианосец. Речь идёт о продемонстрированном более 5 лет назад макете авианосца проекта 23000 "Шторм" от Крыловского научно-исследовательского центра. По проекту, это настоящий морской гигант водоизмещением до 100 тысяч тонн, длиной около 330 м и экипажем до 5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что закладка 1-го авианосца проекта 23000 "Шторм" ("Ламантин") может быть осуществлена к 2025 году, и что основой его авиакрыла станут палубные версии истребителей Су-35 и Су-57 (Су-35К и Су-57К). Пока таких версий истребителей поколения 4++ и 5 официальные источники не представляли даже в виде макетных вариантов. Испытания "обычной" (непалубной) версии Су-57 продолжаются.

Также проходила информация о том, что авианосец "Шторм" будет оснащаться новейшей системой ПВО-ПРО С-500К (ЗРК) "Прометей" - версией корабельного базирования.

Таким образом, в случае одобрения проекта перспективного авианосца в составе ВМФ могут одновременно оказаться и "Адмирал Кузнецов", и "Шторм". Правда, высказанная ранее цена вопроса - минимум 350 млрд рублей. Именно в такую сумму оценили реализацию упомянутого проекта "Шторм".

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