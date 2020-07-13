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Интерфакс-АВН

Путин прогнозирует продолжение санкционного противостояния на международной экономической арене

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

На России это будет отражаться, но не кардинальным образом

Петропавловск-Камчатский. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Претендующие на мировое лидерство государства продолжат введение санкций в отношении потенциальных конкурентов, в том числе и против России, но Москва к этому готова, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, потому что это связано с нежеланием некоторых стран мириться с тем, что появляются или уже появились эффективные глобальные конкуренты", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По мнению Путина, "различного варианта ограничения, будь то тарифные, финансовые, технологические или просто тупое введение санкций так или иначе будет продолжаться с целью сдерживания развития потенциальных конкурентов для тех стран, кто считают себя мировыми лидерами и хотят в таком качестве сохраниться".

"Это противостояние и борьба будут сохраняться, это будет отражаться и на нас, но, уверен, не кардинальным образом, потому что у нас огромный потенциал внутреннего роста, и, я надеюсь, что мы эту задачу решим", - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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