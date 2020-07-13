Stryker повоюет с дронами

Американские бронетранспортёры Stryker смогут бороться даже с воздушными целями. Вчера, 11 июля, портал defence-blog.com сообщил о том, что армия США заказала компании Northrop Grumman разработку снарядов воздушного подрыва для пушек Bushmaster XM813.

Орудия Bushmaster XM813 являются основным вооружением обновлённых бронетранспортёров Stryker. В модификации Stryker Infantry Carrier Vehicle Dragoon (ICVD) необитаемая башенка Stryker вмещает 156 снарядов калибра 30×173 мм и 200 патронов калибра 7,62 мм для спаренного пулемёта. Оператор башни управляет её вооружением с помощью всепогодной системы обнаружения и идентификации целей. Кроме того, на башенке размещены установки для отстрела дымовых гранат и пусковая установка для противотанковых ракет Javelin.

Бронетранспортёр Stryker ICVD Источник изображения: defence-blog.com

Перспективный снаряд будет иметь три программируемых режима детонации: воздушный, при контакте с целью, а также с задержкой подрыва после контакта. Поскольку Northrop Grumman уже имеет в своём арсенале подобные снаряды, то первые партии «умных» боеприпасов должны быть поставлены армии уже до конца года.

Пример использования программируемого снаряда калибра 30 мм

Stryker — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. Боевая машина вмещает двенадцать человек, включая трёх членов экипажа. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.