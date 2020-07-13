В Белоруссии испытали модернизированную противотанковую ракету 9М114МБ

Источник изображения: topwar.ru

В Сети появилось видео проведенных в Беларуси испытаний новой противотанковой ракеты. Ролик на своем канале в YouTube разместил белорусский телеканал "ВоенТВ".

Как говорится в описании к видео, на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области прошли испытания обновленной противотанковой ракеты 9М114МБ. Данная ракета используется для стрельбы с комплекса 9K113, размещенного на вертолете Ми-24, с боевых машин 9П149 и 9П133. В рамках модернизации был уменьшен вес ракеты, увеличена дальность полета, а также изменен блок управления.

В ходе испытаний модернизированной ракеты, были произведены стрельбы на минимальную и максимальную дистанцию поражения (400 и 6 тыс. метров соответственно). Кроме того, был произведен выстрел ракетой с боевой частью по бронеобъекту (списанный тягач МТ-ЛБ). По итогам стрельб испытания признаны успешными, цели испытаний достигнуты.

В испытаниях приняли участие артиллерийские расчёты из 11-й гвардейской механизированной бригады ВС Белоруссии. Стрельба велась из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) 9П149 "Штурм-С", выполненного на базе многоцелевого плавающего легкого бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ.