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Военное обозрение

Учения армии Египта являются «предупредительным выстрелом» для Эрдогана

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Источник изображения: topwar.ru

Крупные учения армии Египта вблизи границы с Ливией рассматриваются экспертами как послание Реджепу Тайипу Эрдогану, поддерживающему Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем и подчиненные ему военные формирования. Таким образом, Каир призывает турецкого лидера к более сдержанной политике в Ливии, делая "предупредительный выстрел".

Об этом пишет Мохаммед эль-Шамаа в статье, опубликованной газетой Arab News.

Военные учения Hasm-2020 проведены подразделениями Западного региона Египта. В них приняли участие вооруженные силы и спецназ, в том числе десантники и морские пехотинцы. Сценарий маневров предполагал вторжение сухопутных войск и сухопутно-морские операции в прибрежных районах вблизи ливийской границы. Также прорабатывалось противодействие наемникам и террористическим группам. Также были подключены артиллерия и силы ПВО.

Учения продлились несколько дней. Минобороны Египта сообщило, что в активной фазе учений принял участие глава оборонного ведомства Мохаммед Заки.

Генерал Самир Фараг обратил внимание на отличие этих учений от любых других маневров египетских вооруженных сил. Обычно военные этой страны отрабатывают столкновение с регулярной армией противника. На этот раз они тренировались противодействовать наемникам.

Генерал сообщил, что одной из учебных задач была атака на наемников с подключением военно-воздушных сил. Он отметил, что египетские ВВС отлично справляются с задачами по переброске солдат и военной техники. Это значит, что Каир располагает вооруженными силами, которые можно быстро перебросить куда угодно в Африканско-Ближневосточном макрорегионе.

Ранее в Египте объявили о своей готовности ввести войска в Ливию, если ПНС и его союзники пересекут «красную линию», которая условно проходит через приморский город Сирт.

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Египет
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Персоны
Эрдоган Реджеп
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