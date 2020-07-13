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Военное обозрение

Итальянская армия получила первый учебно-тренировочный вертолёт AW169

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Источник изображения: Leonardo Helicopters

Итальянская армия получила первый учебно-тренировочный вертолет AW169 из двух заказанных по контракту министерства обороны Италии от 20 декабря 2019 года. Вертолет поставлен в коммерческой конфигурации ABC (Addestratore Basico Commerciale) в качестве учебного и получил военное обозначение UH-169B.

Оба вертолета UH-169B (второй будет поставлен в ближайшее время) поступят на вооружение 2-го полка армейской авиации "Sirio" сухопутных войск Италии, базирующемся в Ламеция-Терме (Калабрия). На данных машинах будет проходить подготовка летного и инструкторского состава для планируемых к серийной поставке итальянской армейской авиации многоцелевых вертолетов AW169MA (Multiruolo Avanzato) по программе нового легкого многоцелевого вертолета Light Utility Helicopter (LUH).

В рамках программы LUH Минобороны Италии в апреле этого года подписало контракт на поставку для армейской авиации Италии первых 15 новых вертолетов AW169MA с поставкой в 2022-2023 годах.

Коммерческий вертолет AW169 серийно производится AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopters в составе Leonardo) с 2015 года. Максимальный взлетный вес - до 4850 кг, оснащен двумя турбовальными двигателями Pratt & Whitney PW210A взлетной мощностью по 1000 л.с. и способен перевозить до 7-10 пассажиров. К настоящему времени поставлено около 100 машин в коммерческом исполнении, а общий портфель заказов составлял более 220 единиц.

Отмечается, что это не первый заказ коммерческого вертолета AW169. В "военизированной" модификации 22 вертолета AW169 в ноябре 2018 года заказала итальянская Финансовая гвардия (Guardia di Finanza), еще один вертолет заказала аргентинская жандармерия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Италия
Компании
AgustaWestland
Leonardo
Pratt&Whitney
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