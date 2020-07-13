В Индии: Сотрудничество с Россией в сфере обороны «злит» Китай

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На фоне пандемии COVID-19 и обострения отношений между Китаем и Индией Нью-Дели укрепляет стратегические отношения с Россией. При этом значительное внимание уделяется сотрудничеству между двумя странами в оборонной сфере.

Индийский образовательный портал JagranJosh.com перечисляет последние российско-индийские сделки, касающиеся вооружений и военной техники.

Еще в 2018 году Индия подписала с Россией о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 5,2 миллиарда долларов. Первую партию собирались поставить до конца 2021 года, но, скорее всего, из-за пандемии это произойдет в 2025 году. Первый транш в размере 800 миллионов долларов Нью-Дели уже выплатил.

В конце прошлого года в Индию были отправлены три отремонтированные подводные лодки класса «Кило». Кроме того, Россия предложила провести модернизацию трех действующих субмарин индийских ВМС того же класса, чтобы продлить срок их службы на 10 лет.

Также Москва продлила до 2028 года лицензию на изготовление в Индии танков Т-90С. Сейчас индийская сторона начала производство 400 таких боевых машин.

Еще правительство Индии подписало с Москвой соглашение о закупке ракет класса «воздух-воздух» Р-27 для оснащения ими боевых самолетов Су-30МКИ.

Российская Федерация стала самым активным участником оборонной выставки DefExpo India. Во время ее проведения Москва и Нью-Дели заключили множество сделок и подписали целый ряд меморандумов о взаимопонимании, многие из которых впоследствии станут основой для заключения договоров о поставках вооружений и военной техники.

Индийские эксперты отмечают, что сотрудничество в оборонной сфере с Россией "злит Китай". При этом добавляется, что три страны входят в группу БРИКС, об активно которой на мировой арене говорят все меньше. В Нью-Дели считают, что Китай пытается взять на себя роль лидера в этой организации.