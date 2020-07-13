Войти
Lenta.ru

Появилось фото «Щуки» российских наемников

113
0
0
Броневик кустарного производства "Щука"
Броневик кустарного производства "Щука" на базе грузового автомобиля «Урал-4320».
Источник изображения: Военный Осведомитель

В Telegram-канале «Военный Осведомитель» появилась фотография броневика кустарного производства на базе грузового автомобиля «Урал-4320». Машина, прозванная «Щукой», принадлежит российской частной военной компании.

Как пишет канал, у наемников есть несколько подобных броневиков. Некоторые из них были замечены в Ливии, а в 2017 году их видели в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.

«Ну а на фото "Щука" месит родную грязь родного Молькино», — добавили авторы канала. Молькино — хутор в Краснодарском крае, где, согласно открытым данным, дислоцирована 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ, а также, по информации прессы, база частной военной компании Вагнера. Как писало в 2016 году принадлежащий Григорию Березкину РБК, в этом лагере наемников тренируют перед отправкой в Сирию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Сирия
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
ГРУ
Проекты
ЧВК
Похожие новости
30.09.2019
Появились "доказательства присутствия" ЧВК "Вагнера" в Ливии
31.01.2019
"Частная армия Евгения Пригожина"
23.01.2018
Тайные армии Путина участвовали в войне в Сирии — а где они будут воевать в следующий раз?
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
26.01.2012
Россия пошла на принцип: предать Сирию - значит потерять весь арабский рынок оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 02:41
  • 157
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года