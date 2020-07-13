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WarSpot

Япония купит истребителей на $23 млрд

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Источник изображения: warspot.ru

У Японии вновь появится авианосный флот. Вчера, 11 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Японии на 105 истребителей F-35.

Потенциальная сделка оценивается в $23 млрд. Пакет включает в себя 63 самолёта F-35A и 42 F-35B. Кроме того, в него включены 110 двигателей Pratt & Whitney F135, системы радиоэлектронной борьбы и связи, электронная система логистики, учебное оборудование, а также пакет логистической поддержки и другие услуги.

Истребители F-35 японских ВВС

Источник изображения: defensenews.com

Если сделка состоится, у Японии будет в общей сложности 147 самолётов семейства F-35. Это сделает японские вооружённые силы вторым по величине оператором американских «стелсов». Кроме того, Япония станет четвёртым оператором истребителей F-35B.

F-35B Lightning II — одна из трёх основных модификаций новейшего -35. Ключевая особенность F-35B — возможность вертикального взлёта и посадки, что позволяет использовать эти самолеты на вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F135
Компании
Pratt&Whitney
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