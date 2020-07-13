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«Реактивные» танки идут на российский Север

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия укрепляет сухопутные силы в Заполярье. До конца этого года все арктические соединения получат на вооружение танки Т-80БВМ, приспособленные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, сообщили источники в военном ведомстве.

Считается, что эти машины больше приспособлены для действий в Арктике, чем другие российские танки. Показанные на параде Победы 24 июня Т-80 в характерном бело-серо-черном камуфляже, скорее всего, поступят на вооружение именно 80-й мотострелковой бригады. Таким образом, все сухопутные соединения Северного флота будут перевооружены на эти «летающие танки», сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

C момента появления отдельной оперативно-стратегической структуры Северный флот имел в своем составе два сухопутных соединения: 61-ю бригаду морской пехоты и 200-ю мотострелковую бригаду. Мотострелки дислоцируются на границе России с Норвегией. Эта страна — член НАТО, и в задачи 200-й МСБР входит оборона границы и объектов Северного флота. 61-я бригада предназначена для участия в морских десантных операциях.

Оба соединения размещены на Кольском полуострове.

Также отмечается, что при этом в настоящее время в этом регионе идет масштабная добыча нефти и газа. А происходящие климатические изменения упрощают появление незаконных вооруженных формирований на огромных арктических просторах России.

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Норвегия
Россия
Продукция
Т-80
Проекты
NATO
Арктика
Изменение климата
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