В небе Сирии готовится воздушная дуэль между Ираном и Израилем

Соглашение, подписанное на этой неделе между Тегераном и Дамаском, позволяет Ирану размещать по крайней мере два типа своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) отечественного производства в Сирии. Об этом пишет газета Tehran Times, ссылаясь на «информированные источники».

Указывается, что ирано-сирийское соглашение состоит из военной и политической частей. Наиболее важным в военной составляющей документа является обеспечение Ираном арабского союзника «передовыми системами противовоздушной обороны, такими как Bavar-373 и Khordad-3». Согласно источникам, тем самым Тегеран и Дамаск на фоне непрекращающихся ударов со стороны ВВС Израиля по проиранским силам в Сирии «решили изменить правила ведения боевых действий в воздушном пространстве арабской республики».

Bavar-373 — ЗРК дальнего радиуса действия иранского производства, официально представленная 22 августа 2019 года. Khordad -3 — система противовоздушной обороны дальностью действия от 50 до 75 километров. Иран использовал Khordad-3 во время уничтожения беспилотника ВВС США 20 июня 2019 года в районе Персидского залива, отмечает тегеранское издание.

Соглашение Ирана и Сирии направлено на расширение военно-технического сотрудничества и углубление координации в целях противодействия растущим вызовам и угрозам в регионе. Документ подписали начальник Генштаба ВС Ирана бригадный генерал Мохаммад Багери и министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб.

Как сообщало EADaily, военные эксперты ожидают в ближайшее время эскалации между Ираном и США в Сирии, где Тегеран продолжает наращивать свои силы, несмотря на жёсткие предупреждения американских военных и их ближайшего союзника в регионе — Израиля.