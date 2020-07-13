Свой «спецназ» появится у войск ПВО

Российская противовоздушная оборона переходит к активной защите. Минобороны начинает формировать полки ПВО мобильного резерва.

В ближайшее время они будут созданы в нескольких регионах России. На вооружение новых частей поступят уникальные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». По словам экспертов, подразделения за считанные часы могут совершить марш-бросок и надежно прикрыть важные элементы инфраструктуры, промышленные и социальные объекты от ударов крылатых ракет и беспилотников.

Полки мобильного резерва ПВО с этого года начнут формировать в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в ряде других регионов страны, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Пока в России имеется единственная такая экспериментальная часть. Она защищает Москву и ее окрестности в составе армии ПВО-ПРО особого назначения, отвечающей за противовоздушную и противоракетную оборону столицы.