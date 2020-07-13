В Иране объяснили поражение украинского лайнера «неправильными настройками» ПВО

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Комплекс противовоздушной обороны, сбивший украинский лайнер под Тегераном, был ранее перемещен и не перенастроен, говорится в дополненном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвященном расследованию инцидента.

Как следует из доклада, ночью Иран нанес ракетный удар по американской военной базе на территории Ирака, после чего "был изменен уровень готовности ПВО страны". В ходе подготовки к возможному отражению воздушного нападения один из комплексов ПВО был перемещен, но новая настройка на нем не производилась.

Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления. (...)после перемещения не была выполнена перенастройка

- говорится в документе.

В докладе указывается, что из-за перемещения комплекса ПВО и неправильных настроек, система комплекса ошибочно опознала украинский лайнер как объект, приближающийся к Тегерану, хотя на самом деле самолет удалялся от иранской столицы.

Второй ошибкой, приведшей к поражению самолета, явилось то, что не был осуществлен обмен данными между комплексом ПВО и координационным центром.

Оператор идентифицирует самолет как "вражескую цель" и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запускает первую ракету по самолету, после чего вторую

- говорится в докладе.

Напомним, что украинский пассажирский самолет, вылетевший из Тегерана, потерпел крушение утром 8 января 2020 года. В катастрофе погибли 176 человек. 11 января иранские военные заявили, что лайнер был сбит случайно, а причиной этого стал "человеческий фактор".