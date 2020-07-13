В Ираке неизвестные атаковали колонну снабжения военной базы США

Источник изображения: topwar.ru

На территории Ирака продолжаются нападения на американский военный контингент. Как сообщил источник в иракской службе безопасности, на юге Ирака атаке неизвестных подверглась колонна снабжения одной из военных баз США.

По словам источника, на юге страны, между городами Эс-Самава и Дивания, колонна снабжения американской военной базы была атакована неизвестными. Боевики на пикапах атаковали колонну, вынудили ее остановиться, после чего вывели из машин водителей (все водители иракцы), фуры подожгли и скрылись в неизвестном направлении. Какой именно груз был в фурах не сообщается, известно, что грузовики "везли снабжение" из Босры на одну из американских военных баз.

Четыре фуры подверглись вооруженному нападению в районе Наджме между Диванией и Эс-Самавой

- заявил источник.

В командовании США в Ираке пока никак не прокомментировали данное нападение, официальных заявлений не поступало.

Отметим, что данное нападение неизвестных на американцев далеко не первое. Ранее ракетным обстрелам подвергались территории американских военных баз, посольства США в Ираке.

В январе парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск со своей территории в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, что США находятся в Ираке с 2003 года.