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ТАСС

Запуск ракеты "Союз-СТ" с Куру перенесли на 16 октября

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РН «Союз-СТ»
Ракета-носитель «Союз-СТ» на космодроме Куру.
Источник изображения: Gps-club.ru

В середине марта все работы на космодроме Куру были приостановлены из-за распространения коронавируса

ТАСС, 12 июля. Запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру, который должен был состояться 6 марта, теперь запланирован на 16 октября. Об этом сообщается на сайте Германского авиационно-космического центра (DLR).

Изначально запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 для оптико-электронной разведки был запланирован на 04:33 мск 6 марта, однако старт был отложен из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат". Предварительно речь шла о переносе запуска на первую декаду апреля.

В середине марта из-за распространения коронавируса во Французской Гвиане все работы на космодроме Куру были приостановлены, в результате чего запуск был отложен на более поздний срок.

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