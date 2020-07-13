Звезда Севера: арктические войска получат «реактивные» танки до конца года

Россия стала единственной страной, располагающей серьезной группировкой в Заполярье

Россия укрепляет сухопутные силы в Заполярье. До конца этого года все арктические соединения получат на вооружение танки Т-80БВМ, приспособленные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, сообщили источники в военном ведомстве. Что такое современная российская сухопутная группировка в Арктике, что в нее входит и какие задачи выполняют мотострелки и морские пехотинцы за полярным кругом, разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

Мотострелки и морпехи

Высшее военно-политическое руководство России уделяет первостепенное внимание вопросам создания войск, способных действовать в суровых условиях Арктики. C момента появления отдельной оперативно-стратегической структуры Северный флот имел в своем составе два сухопутных соединения: 61-ю бригаду морской пехоты и 200-ю мотострелковую бригаду. Мотострелки дислоцируются на границе России с Норвегией. Эта страна — член НАТО, и в задачи 200-й МСБР входит оборона границы и объектов Северного флота. 61-я бригада предназначена для участия в морских десантных операциях.

Оба соединения размещены на Кольском полуострове, то есть, грубо говоря, на левом арктическом фланге. На правом же фланге имеется 40-я бригада морской пехоты, расположенная на Камчатке. Других сухопутных формирований на побережье Арктики нет.

При этом в настоящее время в этом регионе идет масштабная добыча нефти и газа. А происходящие климатические изменения упрощают появление незаконных вооруженных формирований на огромных арктических просторах России.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СА» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По этой причине высшее военное руководство страны пошло на создание специальных арктических войск. Пока сформирована первая такая бригада под номером 80 в поселке Алакуртти. Состав и структура этого соединения скрываются. Но ранее сообщалось, что арктические стрелки специально готовятся к ведению боевых действий в сложных геолого-климатических условиях, включая низкие температуры. Бригада получила на вооружение большое количество военной техники, специально созданной для эксплуатации в арктической зоне. Это и зенитные комплексы «Панцирь-СА», и двухзвенные вездеходы, специальные машины для отдыха, приготовления и приема пищи, а также другая военная техника. Причем боевая учеба бойцов бригады включает в себя навыки выживания в условиях низких температур, ведения боевых действий, передвижения на любом виде транспорта от вездеходов до собачьих упряжек.

В программу боевой подготовки других упомянутых выше бригад внесены изменения — они также стали обучаться ведению боевых действий в тяжелых климатических условиях.

Сами эти бригады были укреплены и переформированы, также они начали получать на вооружение новую технику, включая танки Т-80. Считается, что эти машины больше приспособлены для действий в Арктике, чем другие российские танки. Показанные на параде Победы 24 июня Т-80 в характерном бело-серо-черном камуфляже, скорее всего, поступят на вооружение именно 80-й мотострелковой бригады. Таким образом, все сухопутные соединения Северного флота будут перевооружены на эти «летающие танки», сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Танки Т-80БВМ во время парада, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 24 июня 2020 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Поскольку места дислокации арктических бригад находятся относительно далеко от возможных мест ведения боевых действий, активно отрабатывается переброска частей морским путем.

Корабли и десантники

Внесены изменения и в планы деятельности Северного флота. Корабли постоянно проводят арктические походы. Как правило, отряд состоит из боевого корабля первого ранга, нескольких больших десантных кораблей (БДК) и вспомогательных судов. На борту БДК находятся подразделения из состава бригад Северного флота, а также подразделения ВДВ.

На северных территориях, в частности на Ямале, производится отработка десантных и контрдесантных операций, а также переброска войск. Характерно, что в этих местах боевые корабли не проводили операций со времен Великой Отечественной войны.

Именно необходимость переброски арктических войск стала причиной включения двух новых БДК проекта 11711 «Иван Грен» и «Петр Моргунов» в состав Северного флота. Скорее всего, два других строящихся БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» будут базироваться на Камчатке.

Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Отрабатывается переброска и воздушным путем. Для этого, в частности, в формирования авиации Северного флота и ОКВС (объединенного командования войск и сил на северо-востоке России) возвращены транспортно-боевые вертолеты Ка-29, поступают и другие машины. Ка-29 могут вести боевое патрулирование в арктических широтах. На борту они несут разнообразные комплексы оружия и одновременно способны перевозить до 16 бойцов. При этом они могут базироваться на палубах десантных кораблей, в частности, проекта 11771.

Воздушно-десантные войска остаются основным мобильным резервом армии России. Случись что, и в бой они идут практически первыми. Внесены изменения и в планы деятельности Северного флота. Корабли постоянно проводят арктические походы. Как правило, отряд состоит из боевого корабля первого ранга, нескольких больших десантных кораблей и вспомогательных судов. На борту БДК находятся подразделения из состава бригад Северного флота, а также подразделения ВДВ. Так, 26 апреля «голубые береты» впервые в своей истории обеспечили десантирование с высоты 10 км в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Сами же ВДВ рассматриваются как передовые части в случае появления любого противника в северных широтах. После чего в район прибудет подкрепление в лице арктических войск. Кстати, подразделения 80-й бригады отрабатывают перемещения в возможные районы боевых действий и сухопутным путем.

В целом Россия в настоящее время — единственная страна в мире, имеющая такое крупное формирование сухопутных войск, специально предназначенное для действий в Арктике.

Дмитрий Болтенков