Орбиту МКС скорректировали перед запуском "Прогресса МС-15"

Средняя высота орбиты станции уменьшилась на 900 метров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"Сегодня, 11 июля 2020 года, выполнена коррекция орбиты Международной космической станции", - отметили в госкорпорации.

Двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к МКС, были включены в 22:15 мск и проработали 262 секунды. В результате маневра средняя высота орбиты станции уменьшилась на 900 метров.

Изначально предполагалось, что коррекция орбиты пройдет 10 июля и будет увеличена почти на 500 метров. 3 июля была проведена внеплановая коррекция орбиты МКС, чтобы уклониться от космического мусора. Она стала выше на 900 метров. Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур. На корабле к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов. Ранее источник сообщил ТАСС, что старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на 14 октября.