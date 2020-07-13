Южно-Китайское море: опасные маневры Пекина и Вашингтона

Эксперт оценил действия флотов КНР и США в Южно-Китайском море

Китай критикует США за "милитаристские замашки" в Южно-Китайском море, называя американские учения угрозой для мира в регионе и отвергая обвинения в дестабилизирующих действиях. Серия практически одновременных маневров у ряда спорных островов повышает напряженность в отношениях сторон. Однако еще больше ухудшает ситуацию особое внимание США к болевым точкам КНР - Гонконгу, Индии и Тайваню.

Официальный представитель минобороны Китая Жэнь Гоцян раскритиковал заявление Пентагона о том, что ВМС КНР совершают ряд дестабилизирующих действий в Южно-Китайском море. По его словам, Пекин выражает решительный протест Вашингтону на фоне подобных обвинений.

"Минобороны США пренебрегает фактами и клевещет [на Китай], подстрекая к конфликту между странами региона, стремясь извлечь для себя из этого выгоду. Мы выражаем категорическое недовольство по этому поводу. Китай вместе с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приложил совместные усилия для стабилизации ситуации в регионе", - отметил Жэнь Гоцян.

США же посылают в Южно-Китайское море современные корабли и боевые самолеты, чтобы продемонстрировать свою военную силу, уверен представитель минобороны КНР, Вашингтон действует ради "гегемонии в судоходстве", тем самым угрожая стабильному миру в регионе.

"Милитаристские замашки США абсолютно не соответствуют интересам государств в акватории Южно-Китайского моря. Мы надеемся, что американская сторона переосмыслит произошедшее и воздержится от провокаций, перестанет клеветать на КНР и создавать напряженную ситуацию", - подчеркнул Жэнь Гоцян.

Армия Китая проводит учения в Южно-Китайском море регулярно, ради повышения своей боеспособности, резюмировал представитель минобороны. В ее основные задачи входит защита национальных интересов и обеспечение стабильности в регионе.

В последнее время ситуация в Южно-Китайском море достаточно напряжена как раз из-за серии маневров КНР и США. В начале июля китайские военные провели учения около Парасельских островов - спорных территориях между Вьетнамом, Китаем и Тайванем. Вашингтон выразил озабоченность действиями Пекина и ответил ему собственными маневрами, впервые за шесть лет задействовав в учениях сразу два авианосца Nimitz и Ronald Reagan вместе со стратегическим бомбардировщиком B-52 Stratofortress.

Как говорили в Пентагоне, главной задачей маневров была демонстрация приверженности Индо-Тихоокеанского командования к безопасности и стабильности в регионе.

Однако в Пекине учения расценили как попытку милитаризации Южно-Китайского моря, а также обвинили США в желании рассорить Китай с соседними странами.

Территориальный аспект

При этом Вашингтон открыто заявлял, что именно китайские учения угрожают стабильности в Южно-Китайском море, вероятно, не рассматривая свои собственные маневры в подобном ключе.

Противостояние сторон в регионе продолжается уже не первый год, США и Китай повсеместно проводят различные маневры обвиняя друг друга в создании угрозы для мира в регионе. Ухудшают ситуацию не только учения, но и последовательные проходы американских военных кораблей через Южно-Китайское море - с точки зрения Пекина, нарушающие международное право и подрывающие суверенитет КНР. Вашингтон же никаких проблем в этом не видит и не собирается отказываться от подобной практики.

Присутствие кораблей США отчасти вносит свои коррективы в ситуацию в регионе, негативно влияя на территориальные споры по Южно-Китайскому морю. Прения возникают вокруг ряда островов, находящихся рядом с богатым углеводородами шельфом - в первую очередь речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

В спорах по этим территориям, помимо Китая, задействованы Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.

Борьба за острова ведется уже не первое десятилетие, и противостояние не обходилось без вооруженных конфликтов. Главным аргументом для КНР является "историческая принадлежность" этих территорий, с чем не согласны остальные задействованные государства. Международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге четыре года назад подтвердил отсутствие каких-либо прав у Пекина, но КНР это решение признавать не стала.

США же в этой истории выступают в качестве основного критика действий Китая. В частности, Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации территории и создании искусственных островов на спорных архипелагах. КНР считает острова своей территорией и считает, что на них распространяется правило 12-мильной зоны, в которую иностранцы заходить не могут. Однако Вашингтон этого не признает, демонстративно проплывая как можно ближе к китайским объектам.

Кроме того, Вашингтон в последнее время достаточно сблизился с участниками территориального спора, в особенности с Вьетнамом, что создает для Китая дополнительные проблемы при попытке урегулирования ситуации.

В отношении противоречий по Южно-Китайскому морю США и КНР преследуют различные стратегические интересы. Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов,

присутствие Китая в регионе становиться все более заметным, потому что в отличие от США они присутствуют лишь у своих рубежей - их корабли не плавают по всему миру.

"С одной стороны у Вашингтона есть некий стимул для того, чтобы начать сдерживать и отбрасывать Китай на самом первом этапе его военного морского продвижения. Во-вторых, это проблема спорных рифов и островов, где КНР в том числе строит насыпные объекты", - отмечает эксперт.

В данном вопросе Китай придерживается так называемой линии девяти пунктов, она появилась еще до прихода к власти коммунистов и обозначает территориальные претензии Пекина в регионе, продолжил Ломанов. Хотя на них также претендуют соседи КНР, только у КНР есть необходимые ресурсы для того, чтобы осваивать эти острова - делать их удобными морскими объектами и строить на них аэродромы.

Касательно ситуации вокруг спорных островов Южно-Китайского моря в целом существует несколько различных точек зрения. Во-первых, популярная среди противников Пекина позиция о милитаризации этих островов - насыпные сооружения обеспечивают китайцам постоянный мониторинг обстановки и патрулирование. В таком случае корабли США мешают КНР закрепиться в регионе.

А также есть китайская позиция - закрепление на островах необходимо для обеспечения безопасности в Южно-Китайском море и не представляет никакой угрозы. Главной единицей на островах станут различные морские службы, способные оказать поддержку судам терпящем бедствие и в целом подготовленные для экстренных ситуаций.

"Противостояние США и Китая в регионе очень опасно, потому что КНР становиться более сильным в военном отношении.

Когда американцы пытаются оказывать на Пекин давление, вероятность недопонимания и столкновения только лишь возрастает. Споры по Южно-Китайскому морю нуждаются в ювелирном разрешении, поскольку Пекин считает исторически своими территориями", - отметил Ломанов.

Болевые точки

В целом действия США в регионе можно рассматривать как часть общей антикитайской кампании Белого дома. Вашингтон активно пытается настроить другие государства против Пекина по целому ряду различных вопросов, используя все спорные моменты в политике КНР.

Формально американская сторона пытается возложить на Китай ответственность за начало пандемии коронавируса, обвиняя Пекин в причастности к появлению вируса и давлении на Всемирную организацию здравоохранения, которую США уже показательно покинули.

К этому добавляются торговые споры сторон и особое внимание Вашингтона к болевым точкам Китая.

Во-первых, США длительное время критикуют КНР за действия в отношении Гонконга, Тайваня и Тибета. Официально Вашингтон не имеет дипломатических отношений с Тайбэем, который Китай считает своим регионом, но оказывает ему военную поддержку. В то же время ряд областей Тибета США считают "оккупированной территорией", в соответствии с законом о деятельности Госдепа от 1991 года.

Если говорить о действиях США по Гонконгу, то тут Вашингтон фактически официально поддерживал прошлогодние антиправительственные демонстрации, а с 2020 года угрожает Китаю санкциями за принятия закона о нацбезопасности специального района. По мнению американской стороны, инициатива якобы лишает регион автономного статуса.

Во-вторых, Вашингтон пристально следит за ситуацией на границе Китая и Индии, где на протяжении двух месяцев произошло несколько столкновений между пограничниками, одно из которых привело к жертвам среди военных. Стороны активно пытаются урегулировать конфликт, вызванный давним территориальным спором. США же показательно занимают сторону Индии, обвиняя КНР в "невероятной агрессии" и подмечая закономерную реакцию Нью-Дели.

В совокупности все эти факторы так или иначе вызывают гнев Китая.

Пекин не раз высказывал решительный протест Вашингтону за вмешательство во внутренние дела страны, а также обещал применять ответные меры на санкции США по Гонконгу. При этом критикой и угрозами Китай не ограничивается, свою роль тут играют китайские военные учения.

Помимо маневров у спорных островов в Южно-Китайском море, вызвавших недовольство США, КНР провели учения в восточной части Тибетского военного округа, а также возле берегов Гонконга и Тайваня.

"Китай и США вступили в фазу длительного и изнуряющего противостояния. Вашингтон уже провозгласил, что эпоха вовлечения Пекина закончена - теперь начинается эпоха сдерживания. Она будет проходит по всем мыслимым рубежам, Южно-Китайское море тут не является исключением", - уверен Александр Ломанов.

Что касается взаимных демонстративных действий, то тут Китай опасается, что США так показывают свою готовность вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня, указал эксперт, эта перспектива их очень сильно нервирует, поэтому они решительно демонстрируют свою готовность предпринимать встречные действия.

"Вооруженное вмешательство США по поводу островов в Южно-Китайском море пока не так велико, а вот в случае резкого обострения тональности отношений между Пекином и Тайбэем - вероятность американского вмешательства намного выше и его последствия будут намного серьезнее. Поэтому Китай своими маневрами пытается показать американцам, что готов им противодействовать", - резюмировал Ломанов.

Алексей Поплавский