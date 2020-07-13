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Япония намерена осваивать Луну с НАСА

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Японии решили присоединиться к лунной программе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Как следует из сообщения американского космического ведомства, официальный Токио подписал декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны.

Данный документ подразумевает, что Япония будет привлечена к созданию окололунной станции Gateway, высадке на спутнике Земли в 2024 году и дальнейшему сотрудничеству с американцами на Международной лунной космической станции.

В NASA также добавили, что американская лунная программа «Артемида» предусматривает высадку в 2024 году на поверхность луны первой женщины-космонавта. Ожидается, что данная миссия будет способствовать отправлению человека на Марс.

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Страны
США
Япония
Компании
NASA
Проекты
Луна
Марс
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