"Был лучшим": Роскосмос поспорил с Илоном Маском о Королеве

Роскосмос не согласился с Илоном Маском в оценке Королева

В корпорации Роскосмос поправили американского менеджера Илона Маска. После разговора с внуком конструктора Сергея Королева Маск отметил в Twitter, что советский изобретатель был "одним из лучших". Но в госкомпании в ответ на твит американца отметили, что Королев "был лучшим", а не "одним из".

Госкорпорация Роскосмос поправила американского предпринимателя Илона Маска в определении личности советского конструктора Сергея Королева.

Ранее Маск опубликовал на своей странице в Twitter пост о том, что пообщался с родственниками Королева и приписал, что «он был одним из лучших». В Роскосмосе с таким определением не согласились. «Он был лучшим», - отметили в госкорпорации.

He was the best https://t.co/bPhI3RvsL7 - Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) July 11, 2020

Советский конструктор Сергей Королев считается ключевой фигурой в освоении человеком космоса. СССР запустил первый искусственный спутник Земли именно под его руководством. Кроме того, он контролировал выведение на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина.

Кроме того, конструктор известен созданием первых баллистических ракет мобильного наземного и морского базирования на стабильных компонентах топлива.

Ранее внук Королева Андрей рассказал «Звезде» о том, как прошел разговор с американцем. По его словам, беседа прошла в непринужденной манере и за 20 минут видеосвязи они много смеялись, шутили. Маск произвел на Королева впечатление "веселого и позитивного человека".

Андрей Королев рассказал телеканалу, что американский изобретатель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск позвонил ему после того, как семья академика написала предпринимателю после успешного запуска на орбиту Земли космического корабля SpaceX Crew Dragon.

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», - подчеркнул внук Королева.

Во время разговора они обсудили будущие проекты SpaceX. Члены семьи Королева предложили Маску приехать в Москву. Они сказали, что могут «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно». Американский миллиардер, в свою очередь, предложил членам семьи советского конструктора посетить заводы SpaceX, а также побывать на одном из следующих запусков, как только будет открыто авиасообщение.

В конце июня Роскосмос опубликовал критический материал о недостатках космического корабля Crew Dragon.

Автор материала обращает внимание на размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета.

"Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин - это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения", - говорится в статье.

В материале подчеркивается, что обоснованность этих сомнений подтверждает взрыв корабля при испытаниях системы аварийного спасения в апреле 2019 года.

В Роскосмосе также выразили мнение, что для выполнения своей основной функции - «доставки людей на МКС» - корабль «выглядит переразмеренным», так как кабина Crew Dragon рассчитана на семь членов экипажа, а летают до четырех человек, так как «больше сейчас не требуется».

Но несмотря на это, отмечают российские специалисты, на корабле не созданы комфортные санитарные условия. "Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой. Но если герметичная кабина шаттла имела объем 74,5 кубических метра, то в новом корабле есть только десять кубических метров, а туалет по-прежнему прячется за шторкой", - добавляется в публикации. На «Союзе» туалет находится в отдельном бытовом отсеке.

Но в российской госкорпорации отметили и плюсы американского корабля. «В отличие от шаттлов, совершивших 135 полетов при двух катастрофах, в которых погибли 14 астронавтов, Dragon Crew обладает системой, обеспечивающей спасение экипажа в случае аварии на любом участке выведения - от момента начала заправки ракеты-носителя до самого отделения корабля от последней ступени», - говорится в материале Роскосмоса.

Ангелина Мильченко