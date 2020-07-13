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Военное обозрение

Госпогранслужба Украины отчиталась о строительстве «стены Яценюка»

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Источник изображения: topwar.ru

Проект "Стена" на границе с Россией обошелся украинскому бюджету в 2020 году в 3,6 млн. долларов, всего в этом году планируется выделить на этот проект 14,8 млн. долларов. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

С начала года, по состоянию на 1 июля, на проект "Стена" использовано 99 млн гривен, всего на 2020 год предусмотрено 400 млн гривен

- говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что за 2020 год было построено 12,16 км инженерных заграждений на украино-российской границе, из которых 5,45 км составляют противотранспортные рвы с бруствером, а 6,64 км – рокадная дорога. Кроме того, возведено пять переходов рокадной дороги из-за сложных или нестандартных участков местности.

Напомним, что амбициозный проект по строительству защитных сооружений на границе с Россией в 2014 году представил премьер-министр Украины Яценюк. Тогда заявлялось, что проект "Стена" протяженностью 2 тысячи километров будет реализован в течение 6 месяцев, однако выделенные средства были расхищены, а сроки окончания строительства были перенесены сначала на 2018 год, затем на 2019 и потом на 2021. На сегодняшний день готовность проекта оценивается примерно в 30%.

В 2016 году Национальный антикоррупционный комитет Украины возбудил уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на строительство "Стены Яценюка". В рамках дела были задержаны восемь человек, но организатор и вдохновитель строительства Яценюк наказания избежал.е.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
2020-й год
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