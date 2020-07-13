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Интерфакс-АВН

Экипаж "Союза МС-17" пройдет недельную подготовку в Европе - космонавт

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Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж космического корабля "Союза МС-17", стартующего к МКС осенью, перед возвращением в Россию из США пройдет недельную подготовку в Европе, сообщил член экипажа космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

"Два месяца пролетели незаметно, и мы уже улетаем (из США, - "ИФ"). Впереди еще неделя подготовки по модулю Columbus в ЕКА и дальше - в Звездном. Интенсивнейшая подготовка в центре Джонсона, которую, я уверен, все запомнят надолго, подошла к концу", - написал Кудь-Сверчков в своем Instagram.

Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщали, что прибытие в Россию экипажей "Союза МС-17" запланировано на 12 июля.

В конце мая в "Роскосмосе" сообщили об утверждении основного, дублирующего и резервного экипажей корабля "Союз М-17". Введение дополнительного резервного экипажа вызвано пандемией коронавируса, сообщили в госкорпорации.

В основной состав экипажа "Союза МС-17" включены российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующий - космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт Марк Ванде Хай. Резервный экипаж составят космонавты Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

В мае сообщалось, что Кудь-Сверчков, Рыжиков, Новицкий и Дубов прибыли в США для подготовки к осеннему пуску корабля "Союз МС-17" к МКС. Космонавты проходили тренировочную сессию на территории космического центра имени Линдона Джонсона.

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Страны
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
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