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Деловая газета "Взгляд"

Истребители поднимались на перехват самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

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Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"

Средства ПВО в субботу обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем, для перехвата были подняты истребители Су-35с и МиГ-31БМ, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В сообщении министерства указывается, что в субботу "средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы России", передает РИА "Новости".

Для перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35с и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые идентифицировали самолет-разведчик ВВС США RC-135.

Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. После, когда разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром базирования.

Все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, в конце июня российские Су-27 поднимали для перехвата американских самолетов над Черным морем.



Наталья Ануфриева

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Япония
Продукция
KC-135
МиГ-31
МиГ-31БМ
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