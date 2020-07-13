"Не все сразу": в Киеве назвали сроки возвращения Донбасса

В Киеве назвали примерный срок «реинтеграции Донбасса»

Вице-премьер Алексей Резников считает, что на "безопасную реинтеграцию Донбасса" у Киева уйдет, как минимум, 25 лет. По его словам, "территория войны" на юго-востоке страны сохраняется не только в плане перестрелок и боевых действий, но и в умах жителей этого региона. Поэтому должно смениться одно поколение граждан самопровозглашенных республик.

Как минимум 25 лет уйдет на безопасную реинтеграцию Донбасса в состав Украины, уверен заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция - это надолго. Именно безопасная - это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, эта территория еще долго будет оставаться территорией войны», - сказал он в интервью украинскому изданию «Главком», которое было опубликовано в субботу, 11 июля.

Резников подчеркнул, что Донбасс будет «территорией войны», как «с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей". «Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», - добавил он.

Украинский политик также отметил, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются «вполне сознательными ребятами», которые настроены против Украины, так как «хотят жить в Советском Союзе».

"Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению того раздора в головах, который там есть", - резюмировал Резников.

Военный конфликт начался после переворота власти на Украине. Так, в апреле 2014 года Киев начал боевую операцию против жителей Донбасса.

Последние данные ООН указывают на примерно 13 тыс. человек, которые стали жертвами этого конфликта.

Урегулирование ситуации на юго-востоке Украины происходит на международном уровне. Несколько лет назад была создана «нормандская четверка», в которую вошли Франция, Германия, Россия и Украина. Также проводится работа Контактной группы. Основным документом урегулирования конфликта являются Минские соглашения, которые были заключены в 2015 году. В них, в частности, указано, что Украина должна прописать в своей конституции особый статус региона. Однако Киев не торопится это делать.

С приходом к власти Владимира Зеленского в 2019 году переговоры, направленные на решение конфликта в Донбассе сдвинулись с мертвой точки: было осуществлено разведение войск на трех участках, а также впервые за три года прошел саммит в «нормандской формате».

Принимающей стороной выступила Франция. Главы государств-членов «четверки» согласовали основные аспекты дальнейшего движения в сторону мирного завершения многолетних боевых столкновений. Однако Москва считает, что Киев до сих пор не выполнил ряд своих обещаний. Кроме того, в Донбассе до сих продолжаются перестрелки.

В то же время на Украине прозвучало мнение о том, что Минские договоренности исчерпали себя. Об этом двумя днями ранее сказал вице-премьер Алексей Резников. "О Минских соглашениях я даже процитирую госпожу [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности», - сказал он, отметив, что Минские соглашения так и не были реализованы.

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак в свою очередь отметил, что если в ближайшее время заявление Резникова будет подтверждено или его не опровергнет премьер-министр или сам президент, «то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений». «Следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе", - приводит его слова РИА «Новости».

Козак добавил, что вслед за этим украинский президент Владимир Зеленский должен будет дезавуировать свою подпись под итоговым коммюнике Парижского саммита, прошедшего 9 декабря 2019 года.

Ангелина Мильченко