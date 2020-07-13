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Военное обозрение

Минобороны построит новый трубопровод для подачи воды в Симферополь

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Источник изображения: topwar.ru

Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму свяжут 60-км трубопроводом. Соответствующие работы проведет российское Минобороны по просьбе властей полуострова. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Как заявили в Мнобороны, в субботу в Крым прибыл первый воинский эшелон со специальной техникой и военнослужащими. Всего к постройке трубопровода будет привлечено свыше 300 военнослужащих и около 140 единиц специальной и строительной техники.

Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов построят трубопровод протяженностью более 60 километров

- говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что в военное ведомство обратилось руководство республики Крым. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, из-за засухи в Симферополе "образовался определенный дефицит воды". После постройки трубопровода станет возможно временно перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилища Симферополя.

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, власти крымской столицы на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды населению, но на данный момент он не введен. Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за последние полтора века.

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