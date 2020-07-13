Беларусь испытывает новый ПТУР

В Республике Беларусь тестируют новые противотанковые ракеты. Вчера, 10 июля, YouTube-канал ВоенТВ Беларуси опубликовал видео испытаний ПТРК, которые проводились на Обуз-Лесновском полигоне (Барановичский район Брестской области).

В описании к видео указывается, что в ходе испытаний были проведены стрельбы на минимальную и максимальную дальности (400 и 6000 м соответственно), а также пуск по бронеобъекту ракетой с боевой частью на 2,5 км. Все ракеты достигли целей. Стрельбу вели артиллерийские расчёты из 11-й гвардейской механизированной бригады.

Испытания ПТУР на Обуз-Лесновском полигоне

Испытаниям подверглась обновлённая ракета 9М114МБ для мобильного противотанкового комплекса. В рамках модернизации противотанковой ракеты был уменьшен её вес, увеличена дальность полёта, а также изменён блок управления.