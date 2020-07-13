«Хочу, чтобы они заплатили»: Трамп не будет разваливать НАТО

Трамп заверил, что не собирается выводить США из НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не будут выходить из НАТО. Политик указал, что, благодаря его усилиям, восемь союзников Вашингтона по НАТО теперь выполняют свое обязательство тратить 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Соединенные Штаты не будут выходить из числа членов НАТО - заверил глава Белого дома Дональд Трамп. Политик указал, что, благодаря его усилиям, восемь союзников Вашингтона по НАТО теперь выполняют свое обязательство тратить 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Впрочем, по словам политика, два процента - это все равно слишком мало, однако США все равно не будут покидать альянс, сообщает издание The Washington Post.

«Нет, я не хочу покидать [НАТО]. Но я хочу, чтобы они заплатили свою справедливую долю», - пояснил политик, говоря о других государствах.

Россия не видит в США договороспособного партнера и утратила к Вашингтону доверие как к контрагенту, заявил четыре дня назад в эфире «Известий» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом он отметил, что это доверие необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.

Замминистра обратил внимание, что Вашингтон на протяжении уже семи-восьми лет идет по пути последовательного демонтажа разных механизмов в отношениях между Россией и США.

«И в последнее время в этот разряд того, что демонтируется и отправляется, извините меня, на свалку истории американцами, все больше попадают договоры и соглашения. Это печальное развитие», - констатировал Рябков.

Накануне представители стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН) провели в формате видеосвязи конференцию, в ходе которой оценили последствия и порядок функционирования ДОН в связи с объявлением Соединенных Штатов о выходе из него.

Российскую сторону на мероприятии представлял Рябков. По его словам, России и США не удалось сблизить позиции на конференции по ДОН и Вашингтон может выйти из соглашения в ноябре.

Замглавы МИД рассказал, что Вашингтон ставил ультиматумы, на которые Москва не хотела соглашаться.

К тому же Соединенные Штаты выдвигали беспочвенные претензии и обвиняли РФ в нарушениях, подчеркнул Рябков. Несмотря на это, Москва не уходит от диалога, но требует, чтобы он был равноправным и взаимоуважительным, заявил замминистра.

В прошлом месяце Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой пообещал, что при выводе войск из Германии, часть из них обязательно будет размещена в Польше.

«Некоторые из них (американских военных) отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе», - сказал Трамп.

Американское присутствие в Польше будет усилено не только за счет Германии: часть контингента американской армии будет переведена в Польшу из самих США. Содержание американских войск на своей территории будет оплачивать Варшава.

Кроме того, по данным СМИ, Дуда и Трамп также обсуждали вероятность переброски 30 истребителей F-16. Для полного комплекта не хватает только американских ядерных боеголовок. Впрочем, по словам Дуды, таких планов у Варшавы пока нет.

На уточняющий вопрос, не пытается ли американская администрация тем самым направить некий сигнал России, Дональд Трамп подчеркнул, что Москва получает «весьма ясный сигнал», однако Вашингтон все равно рассчитывает на нормализацию отношений.

Между тем глава Белого дома дал «ясный сигнал» не только России, но и Германии. Берлин, по словам Трампа, должен брать с Варшавы пример.

В мае нынешнего года два стратегических бомбардировщики B-1B (Rockwell International B-1 Lancer - «Улан») совершили полет над Черным морем, при этом взаимодействуя с самолетами Украины, союзников по НАТО и летательными аппаратами других европейских партнеров США.

Издание The Drive со ссылкой на Военно-воздушные силы США писало, что в ходе этих учений стратегическая авиация союзников отрабатывала «обезглавливание» Черноморского флота России.

Американские стратегические бомбардировщики в ходе этого полета сопровождали украинские истребители Су-27 Flanker и МиГ-29 Fulcrum. Дозаправку топливом В-1В в воздухе осуществлял турецкий самолет-заправщик KC-135R.

Этот полет над водами Черного моря продемонстрировал, что стратегические бомбардировщики В-1В представляют «серьезную проблему для российского флота». И Кремль, по мнению The Drive, «берет это на заметку».

То, что в ходе этой задачи отрабатывались вопросы нанесения ударов по надводным целям, Военно-воздушные силы США в Европе (USAFE) раскрыли 1 июня 2020 года. Бомбардировщики отрабатывали вопросы боевого применения ракет AGM-158C (Long Range Anti-Ship Missile, LRASM).

Рафаэль Фахрутдинов