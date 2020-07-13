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Российская газета

Крейсеры "Петр Великий и "Маршал Устинов" поразили ракеты-мишени

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Группировка разнородных ударных сил Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" поразила восемь ракет-мишеней, отражая воздушный удар "противника". Учения проходят в Баренцевом море.

Боевые расчеты радиотехнической и ракетно-артиллерийской частей "Петр Великий" и "Маршал Устинов" обнаружили цели, классифицировали их, а потом сопроводили и уничтожили различными комплексами вооружения. Об этом рассказали в пресс-службе Северного флота.

Четыре ракеты-мишени "Саман" выпустили с малого ракетного корабля "Рассвет". Боевые расчеты поразили их из артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630. Еще четыре "Самана" уничтожили боевые расчеты зенитного ракетного комплекса "Кинжал" двух крейсеров.

"РГ" уже писала о том, что в Баренцевом море проходит сбор-поход Северного флота во главе с командующим вице-адмиралом Героем России Александром Моисеевым. Военные моряки уже отработали задачи по поиску и уничтожению подводных лодок "неприятеля", обороне побережья, защите морских коммуникаций, обеспечению безопасности экономической деятельности.

Сбор-поход проходит на площади более 250 тысяч квадратных километров. Задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, свыше 20 летательных аппаратов.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Кинжал ЗРК
Пётр Великий
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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