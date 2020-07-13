Задолго до «Миними»

В последней четверти XX века бельгийский пулемёт FN Minimi начал своё триумфальное шествие по армиям мира. Впрочем, нашлись и те, кто по каким-то причинам не захотел связываться с новинкой. Например, в Израиле, ранее числившемся среди поклонников бельгийского стрелкового оружия, предпочли разработать собственный пулемёт «Негев» аналогичного класса и назначения. Ещё интереснее то, что Израиль мог получить почти такой же легкий пулемёт под промежуточный малоимпульсный патрон значительно раньше, и наглядное свидетельство этого факта находится в музее Армии обороны Израиля. Именно там находится переделанный под стандартный натовский патрон 5,56×45 мм советский ручной пулемёт РПД. Впрочем, и сам ручной пулемёт Дегтярёва шёл в серию не самым простым путём.

На протяжении всей Великой Отечественной войны нишу ручного пулемёта в Красной армии занимал пулемёт Дегтярёва образца 1927 года. Для своего времени он обладал достаточно высокими тактико-техническими характеристиками, но, к сожалению, основной его противник, немецкие MG 34 и MG 42, принадлежали уже к иному классу единых (универсальных) пулемётов с ленточным питанием. Попытки советских конструкторов создать аналогичный пулемёт под штатный винтовочный патрон 7,62×54R в те годы успехом не увенчались, хотя некоторые поступавшие на испытания образцы казались весьма перспективными.

Вариант современной модернизации РПД-44 от американской фирмы DS Arms Источник изображения: warspot.ru

Ситуация резко поменялась после появления патрона образца 1943 года. Характеристики нового боеприпаса для создания автоматических систем были заметно лучше, чем у «тяжёлого наследия царского режима». Интересно, что в начале работ поставить на вооружение планировалась связку «тяжёлого автомата» и «автоматического карабина». Для автомата, в частности, указывалось:

«Общий вес автомата со штыком, магазином, ремнём и принадлежностью должен быть не более 5,0 кг… Длина автомата без штыка должна быть 900–1000 мм, а со штыком — 1200–1300 мм…Автомат должен иметь лёгкие сошки, которые в сложенном виде не должны резко выступать из габаритов автомата и должны обеспечивать стрельбу стоя и с колена».

Интересно, что появившийся во второй половине 1950-х ручной пулемёт Калашникова, созданный на основе знаменитого автомата, совсем неплохо укладывался в эти пожелания, но в 1944 году получилось иначе. В первой половине года на полигон стали поступать образцы «тяжёлых автоматов». Конечно, в тот момент сами термины «автомат», а тем более, «тяжёлый автомат» были довольно расплывчатыми, но некоторые образцы с тяжестью явно перебирали.

Например, разработанный в дегтярёвском КБ-2 образец КБ-П-315 даже внешне напоминал хорошо знакомый всем ДП — 50 патронов заряжались в дисковый магазин, присоединявшийся сверху. При этом образец конструктора Коровина был ещё тяжелее, чем у дегтярёвцев. Ещё один опытный «автомат» из КБ-2 имел ленточное питание. В своих «Записках испытателя-оружейника» А.А. Малимон писал:

«Комиссии А.Я. Башмарина пришлось произвести разборку представленных образцов по типам оружия. Образцы Дегтярёва с лентой и дисковым магазином, Симонова и Коровина сразу были отнесены к разряду ручных пулемётов, ещё до начала испытаний».

Впрочем, вне зависимости от классификации предоставленных образцов, их ещё предстояло доводить до ума. По безотказности работы автоматики ни один из них не уложился в тактико-технические требования заказчиков из Главного артиллерийского управления Красной армии (ГАУ КА). Количество отказов (задержек) даже при нормальных условиях эксплуатации находилось в пределах 0,71–1,05%, тогда как допускалось не более 0,3%. Наименьшее количество задержек было у образца Коровина, наибольшее — у образца Дегтярёва с ленточным питанием. До конца испытаний на живучесть дошёл только упомянутый выше образец с диском.

Опытный пулемёт КБ-П-315 с дисковым магазином Источник изображения: warspot.ru

Тем не менее, к доработке в варианте ручного пулемёта наряду с вариантами Симонова и Коровина был рекомендован именно образец из КБ-2 с ленточным питанием. Вероятно, сыграло свою роль, что в ГАУ КА к этому времени накопился солидный запас негативных отзывов с фронта о «блинах». Кроме значительного «мёртвого веса», диски ругали за недостаточную прочность в реальных условиях войны, а также высокую чувствительность к загрязнению.

Но и со второй попытки взять рубеж полигона пулемёту, проходившему в документах как КБ-П-310, не удалось. Во втором туре испытаний опять подвела автоматика, которая дала 0,64–1,23% задержек. Кроме того, в выводах испытателей обращалось внимание на затруднённость чистки газовых путей. Также отмечалось: «При бросках на твёрдый грунт раскалывается приклад и соскакивает коробка с лентой». Наконец, ещё одной проблемой стал срыв досылателя с досылаемого патрона.

В октябре 1944 года на стрелковый полигон ГАУ КА поступила уже третья версия нового пулемёта. В ходе доработки у КБ-П-310 изменили газовые пути с целью удобства их чистки, упрочнили отсекатели путём введения их термообработки и установили направляющие для пули на лотке приёмника. В тот момент будущий РПД-44 имел следующие характеристики:

масса пулемёта с сошками и без магазина — 6,34 кг;

масса магазина без ленты — 0,70 кг;

масса ленты со 100 патронами — 1,86 кг;

масса пулемёта в боевом положении — 8,90 кг;

длина пулемёта — 1027 мм;

длина ствола — 520 мм;

длина прицельной линии — 776 мм;

ход подвижных частей — 138,5 мм;

темп стрельбы — 600–650 выстрелов в минуту;

прицельная дальность стрельбы — 1000 м;

запирание — по типу ДП.

Архивное фото опытного пулемёта с испытаний в апреле 1945 года Источник изображения: warspot.ru

На заводских испытаниях доработанный пулемёт выдал 0,06% задержек и 0,01% поломок. На полигоне третья попытка тоже оказалась успешнее предыдущей. Единственным серьёзным замечанием стало пожелание устранить возможность неправильной сборки газового регулятора — в опытных образцах эта возможность была, причём в таком виде регулятор перекрывал газовые пути. Впрочем, изменения эти предлагалось внести уже в процессе изготовления серии для войсковых испытаний. Обычно рассказ об этом этапе создания РПД обрывается на фразе:

«Пулемёт Дегтярёва РПД-44 под патрон образца 1943 года полигонные испытания выдержал и может быть рекомендован на производство серии для подачи на войсковые испытания».

Между тем, в первой половине 1945 года в судьбе пулемёта происходили довольно важные события. В марте на стрелковый полигон ГАУ КА были доставлены два РПД-44 из первой серийной партии. Примечательно, что тестировал их как раз автор упоминавшихся выше воспоминаний А.А. Малимон, тогда старший техник-лейтенант.

Результаты испытаний оказались, мягко говоря, не радостными. Оба пулемёта их провалили, показав неудовлетворительную работу автоматики, а также низкую живучесть деталей. Помимо уже знакомых проблем с досыланием патрона, один из пулемётов продемонстрировал ещё и новую «болезнь» — вылет патрона из ленты. В итоге заключение руководителя испытаний гласило:

«Вследствие выявленных недостатков изготовленная серия пулемётов РПД-44 на войсковые испытания допущенной быть не может».

В 1945 году ещё не было интернета, а потому не существовало анекдота о том, как при взломе сервера Пентагона китайские хакеры на 7578642875-й по счёту попытке убедили американский компьютер, что его пароль «Мао Цзэдун». Однако это не мешало советским людям практиковать в работе схожие методы, пусть и в меньшем масштабе.

Солдат Народной армии ГДР с РПД-44 Источник изображения: warspot.ru

Следующие два пулемёта приехали на полигон в апреле. Никакой документации о проведении отладочных работ предоставлено не было — со слов представителя завода, у представленных пулемётов было повышено выступание досылателя над основанием приёмника. Нельзя сказать, что это существенно помогло в деле получения заветного допуска. Один из пулемётов из-за постоянных срывов досылателя в ходе предварительных стрельб вообще не был допущен к испытаниям, а второй забраковали по причине низкой живучести затвора.

В мае на полигон из КБ-2 поступили уже четыре пулемёта РПД-44 первой серии. При этом, как следовало из представленной документации, никаких работ по устранению проблем с досыланием на заводе не проводилось. Два из представленных пулемётов имели расширенный желобок регулятора, но этим все доработки и ограничилась.

Разумеется, и чуда при таком подходе не произошло — случился провал испытаний по причине всё тех же задержек из-за срыва досылателя и неполного отхода подвижных частей. Отдельный абзац отчёта был посвящён проблемам с чисткой, на которую обращалось внимание ещё в 1944 году, при втором появлении нового пулемёта на полигоне.

Тем не менее, пулемётам этой серии всё же удалось попасть на войсковые испытания. Согласно приказу НКО от 16 июня 1945 года, ГАУ КА совместно с Инспекцией пехоты организовали широкие войсковые испытания новых опытных образцов стрелкового вооружения. В числе прочих отправились в войска и РПД-44 первой серии. Случилось это, как видно из даты, уже после 9 мая, так что встречающиеся в некоторых публикациях утверждения, что РПД-44 успел повоевать на фронтах Великой Отечественной, являются следствием банальной безграмотности авторов — мол, если пулемёт 1944 года, то в 1945 году он должен был успеть на фронт.

Советская морская пехота с пулеметом РПД Источник изображения: warspot.ru

Между тем, итог послевоенных войсковых испытаний, с учётом изложенного выше, был вполне ожидаем. Изучив отзывы из войск, организаторы испытаний приняли решение, что пулемёт в текущем виде к принятию на вооружение рекомендован быть не может. Доработки требовались по следующим пунктам:

устранить выпадение патронов из звеньев ленты при стрельбе; изменить газовые пути, обеспечив меньшее загрязнение их пороховыми газами, более удобную перестановку газового регулятора и достаточный импульс пороховых газов; обеспечить более выгодное соотношение между массами затвора и затворной рамы; повысить живучесть деталей пулемёта, показавших неудовлетворительную живучесть в серийных образцах; изменить крепление ствола в ствольной коробке в целях обеспечения возможности замены его в войсковых мастерских; устранить возможность самопроизвольного выскакивания возвратно-боевой пружины из гнезда приклада; обеспечить возможность закрытия крышки приёмника в любом крайнем положении затвора; уменьшить количество деталей принадлежности, смонтировать маслёнку в прикладе и сделать шомпол неразъёмным.

Долгая работа по «доведению до ума» РПД продлилась ещё несколько лет. Фактически же пулемёт с цифрами «44» в индексе был принят на вооружение лишь в 1948 году, а серийно производиться начал с 1949 года.

Завершая рассказ о рождении РПД, стоит сказать немного и о его создателях. Коме самого В.А. Дегтярёва, в разработке пулемёта КБ-П-310 принимали участие В.Н. Иванов, П.Е. Иванов и Н.А. Бугров, впоследствии к работам по доводке подключились Е.К. Александрович, Г.Ф. Кубынов и ещё ряд сотрудников КБ-2.

Источники и литература:

Документы ГАУ КА (ЦАМО РФ) Малимон А.А. Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника) — М.: Министерство обороны РФ, 2000 Энциклопедия ковровского оружия, 1918-1966: по материалам арх. КБ «Арматура» — М.: «Художественная литература», 2012

Андрей Уланов