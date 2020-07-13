Танк Challenger 2: модернизация от Rheinmetall

Танк Challenger 2 должен оставаться на вооружении британской армии до 2035 года, но для этого ему требуется пройти модернизацию. Ранее компания BAE Systems показала улучшенную версию «Челленджера», назвав его «Тёмной ночью» (Black Night), теперь же свой вариант модернизации представил Rheinmetall Defence.

В 2013 году британские военные объявили о планах модернизировать свой основной боевой танк Challenger 2, а годом позже начали принимать заявки от оборонных компаний в рамках 2 LEP. В декабре 2016 года Минобороны Великобритании назвало двух финалистов тендера, подписав с ними контракты на создание опытных образцов.

Модернизация танка Challenger 2 от Rheinmetall