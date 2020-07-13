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Советский убийца американского «стелса» появился в Ливии

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Источник изображения: vpk-news.ru

После воздушного налета на захваченную войсками «Правительства национального согласия» (GNA) авиабазу Аль-Ватия в Ливии, в результате которого истребителями Mirage 2000 были уничтожены турецкие ЗРК MIM-23 «Hawk», Анкара столкнулась с проблемой обеспечения защиты своего воинского контингента.

Турция испытывает острую нехватку современных систем ПВО, так как собственное производство пока отстает, а США отказались продавать ей ЗРК Patriot, в связи с чем был подписан контракт с Россией о поставках ЗРК С-400 «Триумф». В последнее время в турецких СМИ сообщают, что президент Эрдоган рассматривает возможность прикрыть свои войска в Ливии российскими «Триумфами». Однако, это будет явным «засветом», так как ни Москва, ни Вашингтон не допустят этого, каждый из своих побуждений.

Впрочем, похоже, Эрдоган нашел выход из положения. На днях Турция приобрела у Украины устаревшие советские ЗРК С-125. Известно о покупке пяти таких батарей.

В свое время Киев смог их модифицировать, поэтому они еще представляют определенную опасность для современных самолетов, тем более, что во время военного конфликта в Югославии именно комплекс С-125 сбил американский истребитель «стелс».

В настоящее время, по данным независимых источников, украинские С-125 уже размещены на территории авиабазы Аль-Ватия. Сообщается о переброске трех батарей советских ракет.

Впрочем, по мнению экспертов, появление в Ливии ЗРК С-125 мало изменит расстановку сил в регионе. Дело в том, что дальность поражений воздушных целей советскими ракетами данных комплексов невелика, поэтому, зная об этом, противник будет наносить авиаудары по объектам GNA и турецких военных с предельной дистанции, сообщает Free News.

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Страны
Ливия
Россия
США
Турция
Украина
Югославия
Продукция
Mirage-2000
Patriot ЗРК
С-125
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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