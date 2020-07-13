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Военно-промышленный курьер

У западных рубежей пришли в движение танки и бронетранспортеры

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области начались учения танкистов на Т-72Б3 и морских пехотинцев на БТР-82А.

В ходе учений экипажи Т-72Б3 армейского корпуса Балтийского флота должны поразить более 60 появляющихся и движущихся мишеней, имитирующих танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие.

По условиям норматива, средняя дальность до целей – около 1,7 км. Мишени появляются на короткое время, что требует от танкистов мгновенной реакции. Кроме того, выполнение огневых задач усложняется поступлением неожиданных вводных.

Также экипажи боевых машин выполняют нормативы по загрузке боеприпасов и переводу танка из походного положения в боевое, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.

Тем временем на другом полигоне идет подготовка экипажей бронетранспортеров БТР-82А соединения морской пехоты береговых войск Балтфлота.

Боевая учеба проводится поэтапно – от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач экипажем совместно с десантом. Военнослужащие совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, отрабатывают ведение огня из вооружения БТР-82А по различным мишеням.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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