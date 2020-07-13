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Военное обозрение

Стали известны сроки окончания испытаний Ка-52М с ракетой «изделие 305»

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Источник изображения: topwar.ru

Государственные испытания модернизированного боевого вертолета Ка-52М с новой дальнобойной крылатой ракетой "изделие 305" должны завершиться к октябрю 2022 года. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

Участие в проведении государственных совместных испытаний (ГСИ) вертолетов Ка-52М в части проведенной модернизации. Доработка вертолетов по результатам ГСИ. Сроки исполнения: начало – 1 декабря 2020 года, окончание – 30 сентября 2022 года

- говорится в документе.

О том, что в состав вооружения модернизированного вертолета Ка-52М войдет новая авиационная крылатая ракета с дальностью применения до 100 км, сообщалось еще в феврале 2020 года. Кроме того, модернизированный вертолет получит усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс, новую авионику кабины пилотов и новую винтовую группу. Кроме этого вертолет должен получить повышенную защиту, новые системы энергоснабжения и обнаружения целей (установка новой РЛС с АФАР). Новое вооружение вертолета во многом унифицировано с Ми-28Н.

В ходе модернизации Ка-52 получит новую дальнобойную крылатую ракету «изделие 305», которой ранее вооружили ударный вертолет Ми-28НМ. (...) новая машина получит блок сопряжения с этой ракетой, авиационное пусковое устройство для нее, командную радиолинию для применения изделия

- говорится в тексте документа.

В отношении "изделия 305" ранее сообщалось, что данная управляемая авиационная ракета прошла испытания в Сирии в составе вооружения вертолета Ми-28НМ.

Согласно июньским данным портала госзакупок, Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова разместил заказ на изготовление и испытания двух опытных образцов Ка-52М, созданных на базе серийных машин. Передача машин на летные испытания должна состоятся до 31 мая 2021 года.

Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, предназначенный для решения широкого спектра задач. Оснащен современной авионикой и мощным вооружением. Снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности.

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Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
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МВЗ им. Миля
Проекты
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