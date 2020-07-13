Трамп рассказал о кибератаках на Россию

Американский президент Дональд Трамп откровенно признался в том, что в 2018 году США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» по его прямому указанию.

Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post (WP). Как написал обозреватель газеты Марк Тисен в своей колонке, Трамп утвердительно ответил на соответствующий вопрос.

Глава государства объяснил, что действовал на основании предоставленных ему разведданных о «вмешательстве российской стороны» в выборы в США.

Сама новость не является сенсацией. В феврале 2019 года та же WP уже писала, что киберкомандование США на несколько дней в 2018 году заблокировало доступ в интернет российскому «Агентству интернет-исследований».

Проблемы с доступом в интернет у агентства были в день голосования на промежуточных выборах — 6 ноября, а также на следующий день, когда проходил подсчет голосов.