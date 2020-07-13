Япония определилась со сроками разработки нового истребителя NGF

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В Японии названы сроки разработки, испытания и серийного производства перспективного истребителя NGF, который должен будет заменить в войсках истребители Mitsubishi F-2. Как пишет Defense News, сборка первого летного образца начнется в 2024 году, летные испытания намечены на 2028 год, а серийное производство планируется развернуть в 2031 году.

Разработкой нового истребителя занимается концерн Mitsubishi Heavy Industries. Планируется, что специалисты концерна до конца марта 2021 года подготовят эскизный проект самолета, к которому власти Японии выдвигают сразу несколько обязательных требований: небольшие расходы, получение технологий истребителей нового поколения и высокий модернизационный потенциал.

В конце прошлого года Минобороны Японии опубликовало проектное изображение нового истребителя. Новый самолет планируется сделать двухдвигательным, с элементами малозаметности. Очевидно, что самолет получит внутренние отсеки для вооружения, но и сохранит внешнюю подвеску. На нем должны устанавливаться японские двигатели и радары, а также по возможности и другое оборудование. Неизвестно, предусмотрена ли двухместная версия самолета, так как на сегодня речь идет только об одноместной.

По планам Токио, в создании нового самолета будут применены разработки из собственной программы под названием Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X), позиционируемого в качестве "концептуальной модели перспективного истребителя" пятого поколения, созданной для исполнения роли "летающего стенда" в целях отработки технологий истребителя будущего. Программа разработана Техническим исследовательским и проектным институтом (Technical Research & Development Institute -TRDI) министерства обороны Японии и корпорацией Mitsubishi Heavy Industries.

Согласно предварительным условиям, новый истребитель планировалось строить во взаимодействии с другими странами, но в последствии от этой идеи отказались. По планам японских военных, истребитель должен заменить 90 самолетов F-2, поступивших на вооружение в начале 2000-х годов. Он должен оснащаться крылатыми ракетами, способными с высокой эффективностью поражать корабли.