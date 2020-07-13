ВМС Украины провели учения с высадкой десанта на побережье

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Военно-морские силы Украины провели сбор-поход кораблей, катеров и судов обеспечения. Целью его проведения названа отработка элементов боевой подготовки, слаженности подразделений разнородных сил и демонстрация их присутствия в Черноморском регионе.

Помимо всего прочего ВМС ВСУ отработали высадку десанта на побережье, организацию и ведение минно-заградительных действий. В учениях были задействованы морпехи 88-й бригады ВСУ. Высадка осуществлялась как морским, так и воздушным путём.

Под прикрытием малых бронированных артиллерийских катеров украинские морпехи закрепились на высоте, заняли круговую оборону и обеспечили охрану и оборону местности.

Видео ВМС ВСУ:

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонную беседу. Одной из тем их разговора стало усиление присутствия Североатлантического альянса в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Стороны обсудили полученный Украиной статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Собеседники сошлись во мнении, что наращивание Россией военного присутствия в Черном море меняет соотношение сил и является угрозой безопасности. Для противодействия «российской агрессии» стороны согласились, что НАТО необходимо усилить воздушное патрулирование самолетами и увеличить количество военных кораблей альянса в черноморском регионе.

В ходе беседы Андрей Таран предложил воинским контингентам стран Североатлантического альянса принять участие в военных учениях, которые запланировано провести на юге Украины этой осенью. Помимо этого, глава украинского оборонного ведомства предложил Столтенбергу приехать с официальным визитом. Министр также подчеркнул, что курс Украины на вступление в НАТО необратим.

Телефонные переговоры Тарана и Столтенберга прошли в день 23-летней годовщины подписания в Мадриде хартии об особом партнерстве между Украиной и Североатлантическим альянсом.