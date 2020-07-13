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Военное обозрение

Sohu: Российская теория сверхманевренности не подходит для будущего воздушного боя

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Источник изображения: корпорация "Сухой"

В китайских СМИ предпринимают попытку разобраться в том, по какой концепции в России создаётся истребитель пятого поколения. Автор на страницах портала Sohu пишет о том, что эта концепция в значительной степени отличается от той, которая реализована в США на истребителях F-22.

Из статьи на китайском ресурсе:

Разница между российскими истребителями и американскими истребителями заключается в двух совершенно разных теориях воздушного боя и понимании будущего такого боя. По сравнению с американскими истребителями российские обычно имеют более высокий коэффициент тяги и отличную маневренность.

Автор пишет следующее:

Русские по-прежнему считают актуальными воздушные бои на малых и средних дистанциях. Именно поэтому российская концепция основывается главным образом на сверхманевренности.

По мнению автора в Sohu, в условиях, когда самолёты обладают схожими возможностями РЭБ и оружием, сверхманевренность действительно может сыграть важную роль, но эта роль, по мнению автора, не слишком велика:[center][/center]

За пределами прямой видимости используйте сверхманевренность, чтобы избежать атаки со стороны противника, а затем – принимайте контрмеры. Россия всегда считала, что обладает преимуществом в сфере аэродинамики истребителей, и она продолжает идти тем же путём.

Именно по этой теории и по этой концепции появился российский истребитель нового поколения Су-57, как считает автор китайского ресурса.

При этом заявлено, что если российский Су-57 будет обнаружен американскими радарами до того момента, когда лётчик поймёт это, «сверхманевренность ему уже не поможет».

Из статьи - безапелляционно:

Российская теория сверхманевренности не подходит для будущего воздушного боя.

По его словам, американский F-22 – «совершенно другой», так как американская концепция развития боевой авиации основывается на «стелс»-технологиях и раннем обнаружении.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
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