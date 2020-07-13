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ТАСС

Япония и США подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны

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Обратная сторона Луны в иллюминаторе космического корабля «Apollo 13», 14 апреля 1970 года; тёмное пятно — Море Москвы (Mare Moscoviense)
Обратная сторона Луны в иллюминаторе космического корабля «Apollo 13», 14 апреля 1970 года; тёмное пятно — Море Москвы (Mare Moscoviense).
Источник изображения: NASA. AS13-62-8923

Декларация предусматривает высадку на Луне к 2024 году

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Представители Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали совместную декларацию о сотрудничестве в программе по освоению Луны. Как сообщает в субботу газета Nikkei, она предусматривает высадку на спутнике Земли к 2024 году.

Отмечается, что декларация, в частности, подразумевает участие японской стороны в создании окололунной станции Gateway.

18 октября 2019 года правительство Японии объявило о решении присоединиться к лунной программе NASA.

NASA весной прошлого года сообщила, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, этот этап запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

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Страны
США
Япония
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
SLS
Луна
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