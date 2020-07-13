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Российская газета

Три катера ТОФ "атаковали" отряд кораблей условного противника

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Ракетный катер проекта 12411
Р-298 — ракетный катер проекта 12411 в заливе Петра Великого.
Источник изображения: imp-navigator.livejournal.com

Три катера соединения кораблей охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота в составе тактической группы провели учения в Японском море. Во время него они отработали совместный удар по группе кораблей "противника", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

В заливе Петра Великого катера "Р-29", "Р-297" и "Р-298" выстроились для атаки, а затем на практике отработали весь механизм действий, кроме фактического пуска крылатых ракет.

Далее, руководствуясь планом учения, они провели совместное тактическое маневрирование, тренировки по спасению на море, оказанию помощи аварийному кораблю, приему-передаче топлива и грузов на ходу.


Анна Бондаренко

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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