Илон Маск рассказал о контакте с семьей академика Королёва

Основатель компании-производителя космической техники SpaceX Илон Маск рассказал, что 10 июля пообщался с семьей академика Сергея Королёва.

«Он был одним из самых лучших», — написал американский предприниматель в своем Twitter.

I spoke with Korolev’s family today. He was one of the very best. Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Сергей Королёв — советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР, основоположник практической космонавтики. Он был ключевой фигурой в освоении человеком космоса, конструктором первых искусственных спутников Земли и космических кораблей.

Академик был дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, членом Академии наук СССР.