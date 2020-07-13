Войти
Известия.ru

Илон Маск рассказал о контакте с семьей академика Королёва

95
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/EPA

Основатель компании-производителя космической техники SpaceX Илон Маск рассказал, что 10 июля пообщался с семьей академика Сергея Королёва.

«Он был одним из самых лучших», — написал американский предприниматель в своем Twitter.


Сергей Королёв — советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР, основоположник практической космонавтики. Он был ключевой фигурой в освоении человеком космоса, конструктором первых искусственных спутников Земли и космических кораблей.

Академик был дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, членом Академии наук СССР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
15.04.2019
Военный обозреватель прокомментировал запуск самого большого самолета
24.12.2018
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
05.12.2018
В США пристыдили "Роскосмос" за "сказки"
20.09.2018
SpaceX начнет отправлять боевые лазеры в космос
29.09.2016
Илон Маск планирует построить "город-миллионник" на Марсе
30.11.2015
Книги о ВПК и армии, историческая и деловая литература. Выпуск 3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 02:41
  • 157
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 13.07 01:06
  • 9
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 12.07 22:01
  • 8
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
  • 12.07 21:20
  • 24
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 12.07 20:22
  • 17
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 12.07 19:24
  • 5
Лазерная революция в армии
  • 12.07 19:06
  • 17
Киев собирается развернуть американские ПТРК «Джавелин» на Донбассе
  • 12.07 13:39
  • 6
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 12.07 12:13
  • 21
Война, в которой нельзя проиграть
  • 12.07 10:00
  • 8
Прощание с портянкой
  • 12.07 09:55
  • 1
Невероятный мутант: Т-72 с башней от Т-80УД
  • 12.07 03:24
  • 311
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 20:09
  • 54
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.07 16:59
  • 30
"Зальет все свинцом": каким будет новый пулемет для российской армии
  • 11.07 11:32
  • 12
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года