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ТАСС

Запуск модуля "Наука" к МКС запланирован на апрель 2021 года

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" в цехе Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" в цехе Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Во время испытаний модуля была проверена система терморегулирования, герметичность корпуса вместе со шлюзовым отсеком, топливная система и другие, сообщил собеседник агентства

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роскосмос планирует запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на весну 2021 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила пуск на апрель 2021 года", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, во время испытаний модуля в вакуумной камере была проверена система терморегулирования, герметичность корпуса вместе со шлюзовым отсеком, топливная система и другие. "Все замечания, полученные в процессе испытаний, были устранены", - подчеркнул собеседник агентства.

Теперь МЛМ предстоит подготовить к отправке на Байконур. В частности, будут "проведены работы по консервации систем модуля для транспортировки, демонтажу узлов и агрегатов, которые поедут отдельно, проверка отсутствия в модуле посторонних предметов (методом прокрутки), проверка стыкуемости модуля с технологическим промежуточным отсеком", добавил источник.

Ранее в Роскосмосе сообщили об успешном завершении испытаний в вакуумной Центра им. М. В. Хруничева. В госкорпорации уточнили, что отправка на Байконур запланирована на 21-23 июля. В апреле исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил ТАСС, что на модуле "Наука" будет проведен эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера".

О модуле "Наука"

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

После запуска МЛМ к МКС будет отправлен Узловой модуль, являющийся "космической пристанью" для причаливания сразу нескольких кораблей. Он уже изготовлен и находится на ответственном хранении в РКК "Энергия".

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
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